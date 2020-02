Töffahrer bei Selbstunfall schwer verletzt

Am Freitag kurz vor 15 Uhr verunfallte ein Motorradfahrer in Spiez schwer. Nach Angaben der Kantonspolizei Bern war er auf der Stegweide von Mülenen in Richtung Spiez unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen in einer Rechtskurve im Bereich «Stadelbach» stürzte.