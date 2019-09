Mit der Winde in den Wind

Hier ist der Start und die Landung eines Segelflugzeugs zu sehen. Video: Johannes Reichen

Seltenes Heimspiel

Nun aber, seit dem Grounding der Fluggesellschaft Skywork, herrscht nicht mehr viel Betrieb im Belpmoos. Und so konnte die Segelfluggruppe erstmals seit über fünfzehn Jahren wieder daheim ihre Winden­tage durchführen – auf der Piste vor dem eigenen Hangar und dem Clubhaus, der Villa Thermik. Die Winde wurde für dieses Wochenende aus Ambri im Tessin nach Belp transportiert. Zlot hofft, dass im Belpmoos künftig regelmässig Windentage durchgeführt werden können.

«In den letzten Jahren mussten wir jeweils auf einen anderen Flugplatz ausweichen.»Stefan Zlot, Präsident Segelfluggruppe Bern

Segelflugzeuge, die keinen eigenen Antrieb haben, gelangten üblicherweise im Schlepptau eines Motorflugzeugs in die Luft. Anders beim Windenstart. Hier werden sie von einem Seil in die Luft gezogen. Der Aufrollmotor befindet sich am anderen Ende der Graspiste, mehrere hundert Meter entfernt, auf einem Anhänger. Die Kommunikation erfolgt mittels Funk. Vor dem Start muss auch der Tower die Freigabe erteilen. Dann wird das Seil aufgerollt, das Flugzeug setzt sich in Bewegung.

Effizient und ökologisch

«Es handelt sich um eine der traditionellen Startarten», sagt Zlot. Auf manchen Flugplätzen sei sie Standard. Sie sei sehr effizient, kostengünstig und ökologisch. Und deshalb sei sie auch für die Schulung sehr sinnvoll. Davon profitieren auch die Piloten der Segelfluggruppe. Immer wieder heben sie ab und landen kurz darauf wieder.

Und wenn am Samstag im Belpmoos nicht die Panne einer Helvetic-Maschine den Flugverkehr vorübergehend lahmgelegt hätte, dann wären es noch ein paar Flüge mehr geworden.