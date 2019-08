Mit dem Velo zur italienischen Schwester

Von Lyss nach Monopoli in der süditalienischen Provinz Apulien führt die Reise die fünf Männer, die an diesem trüben Montagmorgen in den Startlöchern stehen. Auf sie warten 1300 Kilometer auf dem Velo, acht Tage Männerfreundschaft und Muskelkater.

«Dieselbe Tour haben wir in ähnlicher Konstellation bereits vor zehn Jahren gemacht», sagt Bänz Struchen, Mitglied des Veloclubs Lyss, Initiator der Reise und einziger Lysser in der Runde.

«Dass wir nun alle ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben, werden wir sicher spüren.» Doch lassen sich die wackeren Biker weder von ihrem Alter um die 60 noch vom Nieselregen in die Knie zwingen. Einzige Sorge: der Simplonpass. Wird es sehr kalt sein dort oben, gar Schnee haben?, fragen sich die Italiener.

Es geht nicht um Geld

Lyss und Monopoli verbindet mehr als die Freude am Velofahren. Es ist eine Verschwisterung, der ein sozialer Gedanke zugrunde liegt. Zahlreiche italienische Einwanderer, die Ende der 1950er-Jahre in Lyss Arbeit suchten und sich hier niederliessen, stammen aus Apulien. Dies bewegte den Gemeinderat von Monopoli 1982 dazu, in Lyss den Wunsch nach einer Verschwisterung zu deponieren. Diese sollte signalisieren, dass sich die Stadt Monopoli um ihre Landsleute in der Fremde kümmert.

«Es kommt immer ein bisschen darauf an, wer in Monopoli in der Regierung sitzt, aber grundsätzlich ist diese Beziehung beiden Städten wichtig, und wir gestalten sie aktiv», sagt Andreas Hegg (FDP), Gemeindepräsident von Lyss.

Bereits 1983 reiste eine Delegation des Lysser Gemeinderates nach Monopoli, um die Verschwisterungsurkunde zu unterschreiben. «Dieser Akt fand grosse Beachtung und wurde sogar live im italienischen Fernsehen übertragen», so Hegg. Es wurde beschlossen, dass keine finanziellen Unterstützungspflichten bestehen und alle zwei Jahre ein Treffen stattfinden soll.

Junge knüpfen Kontakt

Der Zweijahresrhythmus konnte bisher mehr oder weniger eingehalten werden. Es fanden Kunstausstellungen von Lyssern in Monopoli und umgekehrt statt, die Trachtengruppe reiste in den Süden, Schulklassen verbrachten ein paar Tage in der Schwesterstadt, und so fanden auch die Jugendlichen einen Draht zueinander.