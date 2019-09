Mit dem Bauboom verliert Münchenbuchsee sein Gesicht

Die Kiste wurde immer grösser, bis zum Requiem mit einer Mischung aus Skulpturen, Bildprojektionen, Neukompositionen und Texten.

Die Musik orientiere sich am Thema der mittelalterlichen Totenmesse, sagt Dieter Schürch. «Ich gehe auf die Figuren von Bruno Arn ein und habe das Stück für jene Instrumente geschrieben, die seine Musikanten in der Hand halten.» Das habe die Aufgabe etwas vereinfacht, obwohl beispielsweise keine Flöte vorhanden sei. So spielen die traurig-trotzigen Musikanten ein letztes Mal zum Totentanz auf, in einer Kombination aus traditioneller Blasmusik und christlicher Totenmesse.

Die lateinischen Originaltexte des Requiems werden von zwei Sängerinnen vorgetragen und von Joschi Kühne, dem bekannten ehemaligen Moderator von Radio SRF, in die Gegenwart übertragen. Die Texte von Stef Stauffer nehmen einerseits Begriffe aus dem Requiem auf und spielen mit diesen.

Andererseits kombinierte sie Namen und Orte aus Münchenbuchsee, die möglicherweise nur noch wenige kennen. Stauffer gibt den Musikanten Stimme und Sprache. «Es werden aber nicht alte Geschichten aus dem Dorf ganz erzählt, nur kleine Puzzleteile», sagt Stef Stauffer, die im Requiem für B von Katharina Kilchenmann, einer weiteren bekannten Radiostimme, unterstützt wird.

Fast beliebige Gemeinde

Dreimal wird das Requiem für B in der Kirche Münchenbuchsee aufgeführt. Danach verschwinden die Figuren – die Köpfe sind aus Karton, die Körper aus Holzbrettern einer Abbruchliegenschaft gefertigt – im Depot, die Texte und die Partitur in der Schublade. «Wenn jemand das Werk aufführen will, kann er sich bei uns melden», sagt Dieter Schürch. «B muss nicht für Buchsi stehen», fügt Bruno Arn an. Es könne irgendeine Gemeinde aus einer Agglomeration sein, die sich unter dem Siedlungsdruck stark verändere und ihre Orientierungspunkte verliere.

Mit dem Requiem für B will Bruno Arn das Interesse an der Vergangenheit wecken. Die «Sinne schärfen und die Herzen erreichen», wie es Dieter Schürch formuliert. Und vielleicht bei der einen oder anderen Behörde ein Umdenken auslösen. Indem sie bei der planerischen und baulichen Entwicklung diesem Umstand Rechnung trägt.

Requiem für B, vom 12. bis 14. September in der Kirche Münchenbuchsee, jeweils um 20 Uhr.Infos und Reservationen unter www.requiem-für-b.ch