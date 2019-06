Mister Spez-Sek nimmt die Hintertür

Nein, er will nicht als derjenige in die Annalen eingehen, der die Spez-Sek-Klassen am Gymnasium Lerbermatt abschafft. Gemeinderat Hans-Peter Kohler machte es klar, noch bevor das Könizer Parlament am Montagabend den ersten Schritt hin zum Ende der gymnasialen Vorbereitung im gymnasialen Rahmen besiegelt hatte: In diesem Fall, hielt der freisinnige Bildungs­direktor vorausschauend fest, werde er von seinem Ausstandsrecht Gebrauch machen und das Dossier einem Kollegen oder einer Kollegin übertragen.