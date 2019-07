Militärkaserne wegen Dachbrand evakuiert

Am Sonntagabend, kurz nach 23 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr an einen Brand an der Papiermühlestrasse gerufen. Vor Ort lokalisierten die Einsatzkräfte den Brand auf dem Dach der Militärkaserne, welches sich gerade im Umbau befindet. Via Autodrehleiter und Baugerüst gelangten die Feuerwehrleute auf das Dach und konnten so die brennende Dachisolation löschen.