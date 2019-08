Mein Name ist... Wanderratte

Ich bin ein Allesfresser, aber alles andere als verfressen. Immer schnappe ich mir nur einen kleinen Happen. So beuge ich einer möglichen Vergiftung vor. Und habe ich eine für mich unbekannte Futterstelle entdeckt, dann lasse ich erst junge Männchen davon kosten. Zeigt sich, dass sie das Essen gut vertragen, beisse ich rein.

Mein Körper misst bis zu fünfundzwanzig Zentimeter, mein schuppiger Schwanz ist um die fünfzehn Zentimeter lang. Gerne treibe ich mich in städtischen Kanalisationen herum oder verbringe Zeit am Wasser. Ich geniesse es auch, in der Aare zu schwimmen. Tagsüber sieht man mich jedoch kaum, obschon es unzählige von uns gibt, aber die Dämmerung ist mir einfach lieber.

Dass es so viele von uns gibt, erstaunt nicht, da Weibchen bereits im Alter von sechs Wochen geschlechtsreif sind. Über ein Jahr verteilt, können sie über 50 Junge gebären. Nicht alle überleben, aber es bleiben genug, mit denen ich meine Zeit verbringen kann. Uns Wanderratten ist Gemeinschaft wichtig. Wir sind füreinander da. Putzen uns gegenseitig das Fell oder wachen am Krankenbett, wenn sich ein Gspändli nicht wohlfühlt. Ja, vielleicht halten wir so gut zusammen, weil uns sonst kaum jemand mag.