Mein Name ist... Äsche

Mich erkennt man an meiner markanten Rückenflosse. Sie leuchtet besonders in der Laichzeit und bei den Männchen in Violett-, Rot- und Blautönen. Mein Rücken ist graublau, meine Flanken sind silbergrau und tragen schwarze Punkte. Wir Äschen laichen von März bis Mai. Dazu schwimmen wir an eine seichte Stelle mit kiesigem Grund. Meine 7000 stecknadelkopfgrossen Eier drücke ich in den Kies. Ein männlicher Artgenosse kommt dann vorbei und befruchtet sie.

Wir Äschen werden als Larven geboren und entwickeln uns dann weiter zu einem bis maximal 70 Zentimeter grossen Fisch. In dieser Zeit legen wir viele Flusskilometer zurück. Wir sind eben nicht nur gesellig, sondern auch reisefreudig. Und wir sind beliebt. Für uns wird viel getan. Fischerei- und Naturschutzverbände bemühen sich, bessere Lebensbedingungen für uns zu schaffen. So mache ich mir denn auch keine grossen Sorgen, dass es meine Art bald nicht mehr gibt.