Mehr als bloss ein Mehrfamilienhaus

Auch Peter Brand ist Teil davon. Der Miteigentümer sieht in der besonderen Wohnform Privilegien, aber auch zusätzliche Verantwortung: «Das Lehrerhaus verlangt viel Engagement vonseiten der Bewohnerinnen und Bewohner.» Dieses Engagement hat sich auch auf das diesjährige Jubiläumsfest ausgewirkt. «200 Jahre feiert man nicht alle Tage», betont Brand. Dementsprechend breit war das Programm, das die Bewohner auf die Beine stellten: Rundgang, Ausstellung, Schauspiel, Musik und Referate. Kein normales Quartierfest also. «Sondern ein Innehalten, ein Bewusstmachen der Bedeutung von Hofwil», wie es Brand beschreibt.

Adel und Präsident zu Gast

Dafür machten die Bewohner aus ihrem Haus für einen Tag lang ein Museum. Der grosse Garten dient derweil als Festplatz mit Rednerpult. Vor den versammelten Gästen erklärt der ehemalige Berner Stadtarchivar Emil Erne die Geschichte des Gebäudes und des benachbarten Gymnasiums. «Die Geschichte Hofwils ist untrennbar mit jener von Philipp Emanuel von Fellenberg verbunden», sagt Erne. Der Berner Patrizier gründete hier 1799 einen landwirtschaftlichen Musterbetrieb. Der aufklärerische Pädagoge baute das bestehende Landgut zu einer Lehranstalt aus und eröffnete in den folgenden Jahren eine Armenschule, ein landwirtschaftliches Institut und ein Institut für Söhne höherer Stände. Seine Frau Margaretha leitete zwischenzeitlich sogar eine Mädchenschule.

Die familiär geführte Anstalt erlangte schnell internationale Bekanntheit. So besuchten regelmässig Adelige und Gutbetuchte aus ganz Europa das Institut. Sogar der damalige argentinische und der mexikanische Präsident sind im Gästebuch vermerkt. Alle wollten sie die modernen Ausbildungsmethoden in Münchenbuchsee betrachten.

Dort beginnt die Geschichte des heutigen Wohnhauses: 1819 liess von Fellenberg das Gäste- und Lehrerhaus bauen. Grund dafür: Von Fellenberg hat sich an den vielen Besuchern in seinem Landgut gestört und richtete deshalb etwas ausserhalb eine Art Hotel ein. Dabei verzichtete er bewusst auf den Titel Hotel, damit seine Gäste nicht mit zu hohen Ansprüchen in die Unterkunft kamen. Neben den internationalen Gästen residierten viele Lehrer längerfristig im Gebäude. So kam das Haus zu seinem Namen.

Mehr Schein als Sein

Für die Besucher lieferte der Bau ein eindrückliches Bild ab. Drei Etagen Sandstein, mit grossen Fenstern und einem riesigen Dach. Doch das Gebäude ist mehr Schein als Sein. Eigentlich besteht nur ein Teil der untersten Fassade aus Sandstein. Bewohner und Bauleiter Marco Tschui weiss, wie die Bauarbeiter getrickst haben: «Der Grossteil besteht aus einem Holzskelett, das die Arbeiter mit Strohlehm ausgefüllten haben.» Um den Schein zu wahren, haben sie dabei die Ecklisenen (Eckpfosten) sandsteinfarben angemalt. «Damals eine sehr billige Bauweise, dem Bauherrn fehlte wohl das Geld für einen vollständigen Sandsteinbau», erklärt Tschui. Um die Lehmwände vor der Witterung zu schützen, ist die Wetterseite des Gebäudes heute wie damals mit Holzschindeln eingepackt.