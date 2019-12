Mann überfällt Tankstellenshop mit Messer

Am Montagabend, um zirka 21.25 Uhr, wurde an der Morgenstrasse in Bern ein Tankstellenshop überfallen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, hat ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann den Shop betreten, ein Messer gezeigt und Bargeld gefordert. Danach flüchtete er zu Fuss mit der Beute in Richtung Statthalterstrasse.