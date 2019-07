Mann beraubt und verletzt – eine Person festgenommen

Die Polizei erhielt die Meldung über den Vorfall erst am Samstagnachmittag, hatte aber bereits am Vormittag einen 27-Jährigen angehalten, der mutmassliches Diebesgut auf sich trug. Er wird beschuldigt, am Raub in der Nacht beteiligt gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat für ihn Untersuchungshaft beantragt.

Die Polizei überprüft, ob der Mann mit weiteren Raubüberfällen in der Vergangenheit in Verbindung gebracht werden kann. So waren bereit in den Nächsten auf den 20. und 23. Juli Personen im Raub Schützenmatte angegangen und beraubt worden.

Zur Klärung der Gesamtereignisse und im Zuge der Fahndung nach weiteren Tätern sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen, die einen der Vorfälle beobachtet haben oder Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 031 634 41 11 zu melden.