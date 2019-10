Mann beim Helvetiaplatz ausgeraubt

Ein Mann war am Freitagabend um etwa 17 Uhr gerade am Helvetiaplatz aus dem Bus gestiegen, als ihn plötzlich ein anderer Mann angriff. Das Opfer stürzte zu Boden, worauf ihm der Angreifer Bargeld stahl und in Richtung Schwellenmätteli flüchtete. Das Opfer wurde beim Überfall verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.