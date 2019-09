Luzerner Möbelfirma übernimmt Berner Bigla Office

Zwei Familienunternehmen aus der Möbelbranche spannen zusammen: Die Novex AG aus Hochdorf LU übernimmt die Bigla Office AG aus Biglen BE. Ab 2020 werden alle Möbel im Produktionsbetrieb der Novex in Huttwil BE hergestellt.

Das teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Die Novex produziert Möbel aller Art für Büro- und Bildungsräume - vom Schulzimmer bis zum Hörsaal. Die Bigla Office stellt hochwertige Büromöbel her.

Die Konzentration der Produktion in Huttwil soll für eine optimale Auslastung der Kapazitäten sorgen. Schrittweise werden rund 30 Arbeitsplätze von Biglen nach Huttwil verlegt.

Synergien wollen die zwei Unternehmen auch bei der Marktbearbeitung nutzen sowie bei der Materialbeschaffung und der Weiterentwicklung der Produktepalette. Novex und Bigla treten aber weiterhin als eigenständige Marken auf. Die Verkaufsstandorte Hochdorf, Wil SG, Bulle FR und Biglen bleiben erhalten. Die Novex AG beschäftigt rund 100 Mitarbeitende, die Bigla Office deren 75.