Loubegaffer: Kuriositäten im Wahlkampf

Auch wenn die Loubegaffer es selbst kaum glauben können: Es gibt tatsächlich Bernerinnen und Berner, die in dieser Klatschspalte gerne mit Namen und Alter genannt werden möchten. Neulich wurden sie von den beiden sich im Wahlkampf befindenden SP-Grossräten David Stampfli(37) und Stefan Jordi (48) auf deren neues Wahlplakat aufmerksam gemacht – mit dem Hinweis: Das wäre doch etwas für euch Loubegaffer! Das Besondere am Plakat der beiden ist, dass es im Layout einer stadtbekannten Zeitung aus Bern gestaltet wurde, die sich allerdings in Konkurrenz zu den Brotgebern der Loubegaffer befindet. Deshalb: Nein, liebe Herren Grossräte, in diese Rubrik schafft ihr es mit eurem Plagiat ganz sicher nicht!