Loubegaffer: Neue Jobs für die Berner SVP-Politiker

Die Loubegaffer, die den journalistischen Kodex stets hochhalten, sind prinzipiell nicht empfänglich für Gegengeschäfte. So mancher Berner Promi versuchte über die Jahre schon, sie mit Cüpli und Lachsbrötchen zu ködern – natürlich erfolglos.

Etwas flexibler sieht man das mit den Gegengeschäften offenbar bei den Stadtberner Bürgerlichen. Letzte Woche wurde bekannt, dass die FDP die SVP mit Jobs in der Stadtverwaltung belohnen will, falls diese den Freisinnigen zu einem Sitz im Gemeinderat verhilft. Trotz ihren eigenen hohen Prinzipien haben die Loubegaffer ein gewisses Verständnis für die Pöstchenjägerei bei der SVP. In der linken Stadt Bern repräsentieren sie schliesslich eine schützenswerte Minderheit, die um ihre Rechte kämpfen muss.