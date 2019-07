Loubegaffer: Freud und Leid der Berner DSDS-Stars

Man sagt dem Stadtberner SVP-Urgestein Thomas Fuchs nach, der grösste Fan seines politischen Zöglings Erich Hess zu sein. Seit dem Wochenende stellt sich aber ernsthaft die Frage, ob ein anderer Berner noch mehr Begeisterungsgefühle in Fuchs auslöst, nämlich Luca Hänni. Der Berner Singer-Songwriter trat am Sonntag in der Schaukäserei Affoltern auf. Dass er auch mit von der Partie war, stellte Fuchs mit zwölf Fotos und zwei Videos auf Facebook unter Beweis. Dort schwärmte er vom «phantastischen, begeisternden Sänger», der «bodenständig und sympathisch wie immer» auftrat.