Loubegaffer: Formel-E-Sause, Punkteköche und nörgelnde Pendler

Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) und Polizeidirektor Reto Nause (CVP) war die Erleichterung nach der Siegerehrung des Formel-E-Rennens anzusehen. Polizeikreise hatten befürchtet, dass Chaoten das Rennen mit dem Werfen von mit Öl gefüllten Ballonen auf die Rennpiste sabotieren könnten. Doch alles lief reibungslos ab. Beide konnten nun in bester Stimmung von den tollen Bildern schwärmen, welche von Bern aus in die Welt geschickt wurden.

Und nicht nur Bern gab am Renntag eine gute Figur ab, sondern auch der Stapi: Der grau-braune Blazer im Prince-of-Wales-Muster und das rosa Streifenhemd wirkten sorg­fältig ausgewählt; sie passten zur lockeren Atmosphäre, unterstrichen aber trotzdem perfekt die Stellung des Trägers als oberster Stadtvater. Umso irritierter schaute Alec von Graffenried einem gewöhnlichen Passanten nach, der ihn im Vorbeigehen grüsste: Der Mann hatte exakt dieselbe Garderobe an. «Da kopiert jemand meinen Stil», hielt der Stapi verblüfft fest.

Für Reto Nause war es auch sonst ein guter Tag. Der Polizeidirektor liess sich beim Rennen von seiner Partnerin Tina Rosenberg begleiten und mit ihr für ein Bild ablichten. Reto Nause ist Vizepräsident des Gemeinderates. Seine Partnerin ist damit sozusagen die Second Lady der Stadt Bern. Nach der Siegerehrung war der Abend für das Paar noch lange nicht vorbei. Sie zeigten an der offiziellen After-Race-Party im Kornhauskeller viel Durchhaltevermögen.

Die Loubegaffer waren am Formel-E-Rennen den ganzen Tag unterwegs. Die drei Mitglieder des Gemeinderates Franziska Teuscher (Grüne), Ursula Wyss (SP) und Michael Aebersold (SP) haben sie jedoch nirgends gesehen. Die Loubegaffer kamen darob ins Grübeln und fragen sich, ob ihre Abwesenheit als politisches Statement zu werten ist.

Seit letzter Woche gibts am Loeb-Egge den Lucky Dog, einen Hotdog-Stand. Dieser ist dem Privatclub Clé de Berne angeschlossen, der im gleichen Haus ist. Dort kocht Urs Gschwend, der sich erst an die Stadtluft gewöhnen musste. Vorher kochte er im Le Grand Bellevue in Gstaad. Als er dort kündigte, übernahm Urs G. Lindner den Chefposten. Dieser kehrte damit nach einem eher kurzen Abstecher in Zürich wieder ins Oberland zurück. Die Loubegaffer verstehen das gut, so schön, wie es dort ist.

Aus Gstaad gibt es wieder News: In der Chesery tritt nun Robert Speth nach der Sommersaison ab, der mit seiner Gattin 35 Jahre lang dort tätig war. Und Lindner übernimmt. Warum wir darüber berichten: Von so vielen hoch dotierten Punkteköchen träumen die Loubegaffer in Bern.

Bern mag kein Hotspot für Punkteköche sein, dafür ein Hotspot für Politiker. Aus der ganzen Schweiz reisen sie zu Sessionszeiten an, um über unsere Geschicke zu entscheiden – vorzugsweise mit dem Zug. Als es eines Junimorgens in der ersten Klasse etwas eng wurde, fand das die Zürcher CVP-Nationalrätin Kathy Riklin gar nicht lustig. Von SBB-Chef Andreas Meyerverlangte sie auf Twitter persönlich Rechenschaft.

Aber nicht Meyer antwortete ihr, sondern FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. Sein Vorschlag: «Man könnte auch in Bern im Hotel übernachten, wofür Du vom Steuerzahler Spesen erhältst. So hätte es schon einen Platz mehr für andere Zugreisende.»

