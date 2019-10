Loubegaffer: Bleistifte, Bälle und Bestatter

Der Wahlkampf ist in der heissen Phase. Man kommt kaum mehr an einem Bahnhof oder einer Migros vorbei, ohne dass sich dort Kandidierende volksnah in Szene setzen und Give-aways verteilen. Einer, der diese Disziplin wie ein Hochleistungssportler abspult, ist SP-Ständerat Hans Stöckli. Am Montagmorgen beobachteten die Loubegaffer den 67-Jährigen, wie er auf dem Perron am Bahnhof Münsingen im Stil eines OL-Läufers seine legendären roten Bleistifte verteilte. Und auch am Dienstag war er bereits um 6 Uhr morgens vor dem Hauptbahnhof in Bern anzutreffen. Es ist ihm zuzutrauen, dass er bis Mittag sämtliche Bahnhöfe zwischen Thun und Biel abgegrast hat.