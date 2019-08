Locher stösst Freikirchler vor den Kopf

Es sind klare Worte, die der Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK) gewählt hat. «Auch Homosexualität entspricht Gottes Schöpfungswillen», sagte Gottfried Locher am Freitag in einem Interview in dieser Zeitung. Der Stadtberner Pfarrer und oberste Reformierte der Schweiz sprach sich klar für die Ehe wie auch für die kirchliche Trauung gleichgeschlechtlicher Paare aus.