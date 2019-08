Lastwagen streift Lärmschutzwand

Kurz nach 16 Uhr kam es am Montagnachmittag auf der Autobahn A6 nach der Einfahrt Ostring zu einem Unfall mit einem Lastwagen: Ein in Richtung Wankdorf fahrender Anhängerzug war in die Lärmschutzwand geprallt und hatte diese beschädigt. Des Weiteren wurde die Fassade eines an die Lärmschutzwand grenzenden Gebäudes leicht beschädigt. Teile der Wand kamen auf der Fahrbahn sowie einem angrenzenden Trottoir zu liegen. Verletzt wurde niemand.