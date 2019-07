Landwirt muss Wohnung zurückbauen

Monika und Hans-Peter Guggisberg sitzen am Esstisch, beide in grünen T-Shirts und mit leicht geröteten Wangen. Im Ofen duftet ein Früchtekuchen, Hund Zorro wedelt mit dem Schwanz die Fliegen weg, die durch das einen Spalt breit geöffnete Fenster ihren Weg vom Feld ins Bauernhaus finden. Je nachdem, wie die Geschichte der Landwirte ausgelegt wird, kann sein Name, Zorro, durchaus bezeichnend sein. Der ganze Ärger steigt beim Ehepaar wieder empor, wenn es darauf angesprochen wird. «Die Angelegenheit dauert jetzt zwei Jahre und ist sehr emotional», sagt Monika Guggisberg und legt drei Fotos auf den Tisch.