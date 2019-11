Kritische Stimmen gegen den Tierpark Gantrisch

Auf in die nächste Runde: Am Freitagabend fand die zweite Infoveranstaltung zu den Plänen des Tierparks statt – dieses Mal in Schwarzenburg.

Das Programm sah ähnlich aus wie jenes am Mittwoch in Riggisberg. Zuerst kam Gemeinderatspräsident Martin Haller (SVP) zu Wort, dann gab es eine kurze Biologiestunde mit dem «ausgewiesene Bärenexperten» Bernd Schildger, wie er von Moderator Geri Staudenmann vorgestellt wurde. Anschliessend übernahm Projektleiter Ruedi Flückiger das Wort, erklärte den bisherigen Ablauf sowie die nächsten Schritte.