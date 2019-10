Krähen werden nicht abgeschossen

Der Stadtberner SVP reicht es mit der Krähenplage in der Bundesstadt. In einem Vorstoss forderten die SVP-Stadträte Roger Mischler und Henri-Charles Beuchat, dass die lästigen Vögel abgeschossen werden dürfen – von Jägern und auch von Privaten. Ausserdem solle die Stadt Prämien für erlegte Krähen zahlen, so die zwei Motionäre.