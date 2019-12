Könizer entsorgen fleissig fremd

Der Plan ging auf

Die Gemeinde sah sich gezwungen, das Platzproblem anzugehen – und setzte sich vor knapp einem Jahr zum Ziel, einen Teil ihrer Kunden ganz einfach loszuwerden. Die Einwohner sollten statt in der eigenen Gemeinde künftig vermehrt in Bern ihren sperrigen Abfall entsorgen. Damit dies gelingt, schloss Köniz mit Bern per 2019 einen Vertrag. Der Deal: Köniz bezahlt Bern jährlich 42'000 Franken, dafür dürfen die Könizer die Berner Entsorgungshöfe ohne Aufpreis für Auswärtige mitbenützen. Die Gemeinde Köniz hoffte, so die Besucherzahl auf dem Werkhof von bisher über 18'000 auf 15'000 Personen pro Jahr reduzieren zu können.

Jetzt, kurz vor Jahresende, zeigt sich: Die unkonventionelle Massnahme wirkt. «Die Besucherzahl auf dem Werkhof hat effektiv abgenommen», sagt der zuständige Gemeinderat Hansueli Pestalozzi (Grüne). Zwar liegen erst die Zahlen bis und mit Oktober vor. Laut Pestalozzi weisen diese mit rund 12800 Besuchern aber bereits eine Abnahme gegenüber den Vorjahren aus. Hochgerechnet dürfte man in Köniz Ende 2019 auf etwas mehr als die ­anvisierten 15000 Besucher kommen.

Zusätzliches Angebot

Dass die Könizerinnen und Könizer fleissig fremdentsorgen, bestätigen auch Zahlen der Berner Entsorgungshöfe, die Pestalozzi vorliegen. Demnach haben allein in der ersten Jahreshälfte 4854 Kunden aus Köniz in der Bundesstadt Abfälle entsorgt. Die allermeisten steuerten dabei den Entsorgungshof Fellerstrasse in Bethlehem in Berns Westen an. Dieser liegt einigen Könizer Ortsteilen näher als der gemeindeeigene Werkhof. «Diese Umverteilung ist genau das, was wir wollten», sagt Hansueli Pestalozzi.

Mit dem Dichtestress dürfte es auf dem Könizer Entsorgungshof bis auf weiteres also vorbei sein. Gut möglich sogar, dass auf dem Areal oberhalb des Friedhofs bald noch mehr Ruhe einkehrt. Der Grund: Mit dem privaten Entsorgungshof der Kaufmann AG in Thörishaus besteht seit diesem Herbst auf Könizer Gemeindegebiet ein zusätzliches Entsorgungsangebot. «Das wird tendenziell noch mehr Entlastung bringen.»

Die beste Lösung

Laut dem Grüne-Gemeinderat gäbe es aber noch eine bessere Variante – nämlich wenn die Einwohner für das Sperrgut die ordentliche Kehrichtabfuhr vor der Haustür nutzen. «Das ist deutlich günstiger und erst noch besser fürs Klima, weil keine zusätzlichen Fahrten anfallen.»