Köniz will Hess- und Wabersackerstrasse umgestalten

Die öffentliche Mitwirkung dauert bis am 22. September. Am 29. August findet ein öffentlicher Informationsanlass in der Aula der Schule Hessgut statt.

Die Hess- und die östliche Wabersackerstrasse müssen nach Angaben der Gemeinde ohnehin saniert werden, weil der Strassenbelag und teilweise auch der Strassenaufbau und die darin liegenden Werkleitungen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.