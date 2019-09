Köniz hilft seinem FC auf die Beine

«Wir wollten ein Grounding unbedingt verhindern.» Gemeinderat Hans-Peter Kohler nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er sich zum finanziellen Zustand des FC Köniz äussert. Und gleichzeitig begründet, warum die Gemeinde dem Not leidenden Verein nun unter die Arme greift: Am Freitag gab sie bekannt, dass sie mit einem Darlehen von 100'000 Franken aushilft, zu einem üblichen Zinssatz und rückzahlbar in zehn Jahren. «Es musste rasch gehen», doppelt der freisinnige Politiker nach.