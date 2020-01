Kleister-Attacke auf das Auto von Thomas Fuchs

Beim Auto musste er feststellen: Unbekannte hatten sein Auto mit Kleister überschüttet und mit Eiern beworfen. Der SVP-Politiker erstattete deshalb Anzeige gegen unbekannt wegen Sachbeschädigung, wie der Sonntagsblick berichtete. «Ich musste mit dem Wagen zweimal durch die Waschanlage», erzählt Fuchs. Besonders die Eier entpuppten sich als hartnäckig, da diese bis unter die Motorhaube gesickert wären.

Fuchs glaubt, dass ihn die Vandalen gesehen haben, als er mit seiner Kollegin ins Restaurant einkehrte. «Es kann auch sein, dass diese Leute meinen Wagen mittlerweile kennen», meint er auf Anfrage.

Tatsächlich ist es nicht die erste Attacke auf den S-Klasse-Mercedes des polarisierenden SVP-Politikers. «Meinem Auto wurde schon die Antenne abgeknickt, die Nummernschilder entfernt und mehrmals der Mercedes-Stern abgerissen», hält er fest.

«Es sind primitive Aktionen, die nichts bringen», sagt Fuchs. Solche Einschüchterungsversuche gegen politisch Andersdenkende hätten in den letzten Jahren zugenommen, findet er - «gerade in der Lorraine».

Das ehemalige Arbeiterquartier tickt traditionell links. Kapitalismus- und Gentrifizierungsgegner machen dort immer wieder auf sich aufmerksam - etwa, indem sie wiederholt die Fassade eines teuren Neubaus versprayen. Er wisse von Kollegen aus der Lorraine, dass auch sie eingeschüchtert worden wären, sagt Fuchs.

Ein Hausbesitzer habe in einem Online-Kommentar gegen die Spray-Attacken auf den Neubau an der Lorrainestrasse gewettert, «in der Nacht darauf versprayten die Täter auch seine Liegenschaft», erzählt der SVP-Präsident. Ein weiterer Kollege sei in seiner edlen Karosse durch die Lorraine gefahren, als ihn Unbekannte aufgefordert hätten, mit seinem «Karren» das Quartier zu verlassen.

Er fühle sich nicht mehr wohl in der Lorraine, sagt Fuchs nach dem jüngsten Vorfall. Er werde das Quartier in nächster Zeit etwas meiden und sich chinesisches Essen neu woanders gönnen.