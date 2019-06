Kleine Welt

«Die Welt ist ein Dorf», pflegen die Russen zu sagen. Stimmt. Da radeln wir Tausende von Kilometern, um in Omsk den Sohn eines Bekannten von Dres Balmer zu treffen. Der junge Mann betreibt einen Veloladen mit Werkstatt in nächster Nähe unseres Hotels. Wir brachten unsere Fahrräder dorthin und kamen mit dem grossen, asiatisch aussehenden Mann ins Gespräch. Eldar spricht sehr gut Englisch, erzählt, er kenne die Schweiz gut, weil sein Vater im Tessin lebe. Er zeigt ein Bild auf seinem Handy, und Balmer stellt überrascht fest: Das ist sein Bekannter Tauf Khamitov, ein ehemaliger russischer Langläufer, der vor einigen Jahren mit seinem Team in die Schweiz kam, sich dort verliebte, heiratete und blieb.