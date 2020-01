Keine Velostation im heutigen RBS-Bahnhof

Der heutige RBS-Bahnhof Bern kann nach der Eröffnung des neuen RBS-Tiefbahnhofs nicht zur Velostation umgebaut werden. Die SBB braucht diese Anlage künftig als zentrale Warenanlieferung für den gesamten Bahnhofkomplex.

Möglicherweise wird aber im Untergeschoss eines künftigen Ersatzneubaus an der Adresse Bollwerk 2-8 eine grosse Velostation eingerichtet. Die SBB würde dazu Hand bieten, schreibt der Berner Gemeinderat in einem am Montag veröffentlichten Antwort auf einen Stadtratsvorstoss.