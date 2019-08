Keine Anstiftung zum Mord: Gericht spricht 43-Jährigen frei

Der Freispruch erfolge, «weil wir nicht sicher sagen können, dass sie stimmt». Das Gericht hielt insbesondere auch den Kronzeugen für wenig glaubwürdig. Dessen Aussagen seien alles andere als konsistent und widerspruchsfrei.

Müller wies auch darauf hin, dass es dem Gericht doch schwerfalle, einem Zeugen zu glauben, der im Rahmen seiner Einvernahmen die Bemerkung fallen lasse, seine Aussagen hingen davon ab, wer besser bezahle.

Staatsanwältin forderte elf Jahre

Das Gericht hatte es mit einer verworrenen Geschichte zweier verkrachter Freunde zu tun, die beide Verbindungen in die Hanfszene hatten. Der Angeklagte stand bei seinem Freund finanziell in der Kreide. Ob der Geldforderung gerieten sich die beiden Männer in die Haare.

Der Angeklagte habe seinen Gläubiger und dessen Familie aus der Welt schaffen und den Tresor im Keller der Familienwohnung aufbrechen wollen, kam die Anklage zum Schluss. Für die Tötung soll der Schweizer versucht haben, einen Mörder anzudingen.

Doch der vermeintlich gedungene Mörder erschien nicht wie abgemacht am vereinbarten Ort, der Parkterrasse beim Bahnhof. Stattdessen habe er seinen Auftraggeber bei der Polizei verpfiffen, so die Anklage. Die Staatsanwältin forderte in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von elf Jahren für den Angeklagten.

Verteidigung erfolgreich

Ganz anders sah es der Verteidiger. Sein Mandant habe zwar seinen ehemaligen Freund ausrauben wollen, aber nicht ermorden. Das mutmassliche Opfer habe Wind von der Sache bekommen. Um sich am ehemaligen Freund zu rächen, habe der Mann die Angelegenheit kurzerhand zum Mordkomplott hochstilisiert und einen Zeugen mit Geldversprechen zu falschen Aussagen bewegt. Dieser Kronzeuge sei kein anderer als der vermeintlich gedungene Mörder.

Sein Mandant müsse daher vom Vorwurf der versuchten Anstiftung zum Mord freigesprochen werden, forderte der Verteidiger.