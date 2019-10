Kaltstart vermiest Berner Obstbauern die Ernte

Dass am Ende einer Obstsaison reichlich Zwetschgen, Äpfel und Birnen geerntet werden können, ist von vielen Faktoren abhängig. Mindestens zwei davon waren in diesem Jahr in der Region Bern sehr ungünstig.

Erstens: Die Obstbauern erwischten einen Kaltstart im Frühling. Der Verband Berner Früchte mass am sechsten und siebten Mai in Noflen, auf einer Höhe von fünf Zentimetern über Boden, Temperaturen von minus 5 Grad. In Zollikofen zeigte das Thermometer sogar minus 7 Grad an.