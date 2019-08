Kaffee und Karten im Wanderlust

Das Wanderlust ist nicht nur Café, sondern auch Werkstatt, denn mit ihrem Start-up produzieren Liechti und Baumgartner Reliefkarten von Schweizer Gewässern. Während im Lokal die Astoria das Herzstück ist, ist es im Hinterzimmer die Lasermaschine. «In Bern gibt es wenige Doppelnutzungen, doch ein Café ist ein guter Schauraum für unsere Karten», sagt die 31-Jährige. Kennen gelernt hat das Paar diese sogenannten Hybridkonzepte in Nordamerika, wo sie gang und gäbe seien.

Birke und Nuss

Beide sind Quereinsteiger: Simona Baumgartner absolvierte eine KV-Lehre und ist heute Kindergärtnerin. Lukas Liechti lernte Koch, stieg aber ins Event- und Sponsoringbusiness ein. Vor einem Jahr sammelten sie über Crowdfunding Geld, um mit den Karten zu starten. Im Café auf einem Gestell zeigt eine Karte den Neuenburgersee, und an einer Wand hängt ein Bild mit der Aare. Mittels eines Programms schleift die Maschine die Gewässerform ins Holz, danach kommt die Handarbeit: Abschleifen, färben und zusammenkleben. Allzu sehr ins Detail bei den Arbeitsschritten gehen sie nicht, da sie die Techniken selber entwickelt haben und diese ihr Geheimnis bleiben sollen.

Die Karten finden Anklang: Der Schweizer Schmuckladen Bucherer liess das Paar seine Schaufenster in Zermatt, Interlaken und Luzern inszenieren. Auch andere Unternehmen wie Heimatwerke, Chat Noir und Möbel Pfister haben die Swiss Wood Maps ins Sortiment genommen. Der Name – zu Deutsch Schweizer Holzkarten – sei schnell klar gewesen: Der Rahmen besteht aus Nussbaumholz aus der Schweiz und wird in der Schreinerei des Blinden- und Behindertenzentrums in der Läng­gasse gefertigt. Das Birkenholz fürs Relief komme aus Osteuropa, sei aber gezüchtet und schnell wachsend.

«Wir zielen auf die Abenteuer, die ein Städter erlebt.»Lukas Liechti

Damit das Café Ladenöffnungszeiten haben kann, stellen sie jemanden an. Im Herbst gründen Liechti und Baumgartner eine GmbH. Der Auftrag von Bucherer sei der Ausschlag gewesen, den Schritt in die Selbstständigkeit definitiv zu wagen. «Ich bin für die Kartenproduktion zuständig, Simona mehr fürs Café», so Liechti. Die Kaffeekunst hat sie bei Blaser Café in einem Barista-Kurs erlernt. Und so wird man Baumgartner hinter dem Tresen antreffen, der aus einer alten Werkbank gefertigt wurde. Im Café gibt es 15 Plätze, draussen nach Gesprächen mit den Nachbarn einige zusätzliche.

Fernweh und Abenteuerlust

Das Wort Wanderlust gibt es auf Deutsch und Englisch, aber die Unternehmer mögen die englische Übersetzung lieber. Diese steht für Fernweh und Abenteuerlust. «Wir zielen auf die Abenteuer, die ein Städter erlebt», sagt der 37-Jährige. Inspiration für die Ladendekoration bekamen sie bei einer mehrwöchigen Reise in Kalifornien, wo sie mit einem Wohnwagen unterwegs waren und abends am Lagerfeuer sassen. Überhaupt mag das Paar Aktivferien, wie Kanufahren in Kanada oder eine Velotour durch Nordamerika. Dieses Reisegefühl hat sich im Lokal mit Campinggeschirr, Paddel, Wolldecken und anderen Utensilien materialisiert. Vieles ist in Erdtönen gehalten, auch wegen der verschiedenen Hölzer des Mobiliars.

Am Samstag feiern sie ihre Eröffnung. «Wir wollen dem Quartier etwas bieten, hier gibt es viele Studierende und junge Familien», sagt Baumgartner. Aber auch auf die Büroleute linsen sie, die ihren Kaffee nach dem Mittagessen hier trinken, oder auf die Abenteurer, die das Wanderlust als neuen Treffpunkt entdecken könnten.