Ladenöffnungszeiten werden vorerst nicht angepasst

Im Zuge der vorgesehenen Gesetzesänderung würden auch ein Werbeverbot und Bestimmungen zum Schutz vor Passivrauchen in Kraft treten. Damit sollen die gleichen Vorgaben wie für herkömmliche Zigaretten gelten.

Nebst der Umsetzung der Löffel-Wenger-Motion zu den E-Zigaretten war geplant, auch die Motion der FDP-Fraktion zu den Ladenöffnunsgzeiten und Sonntagsverkäufen anzupassen. Geplant war, die Ladenöffnungszeiten an Samstagen und an Feiertagen um eine Stunde auszuweiten und vier statt wie bisher zwei Sonntagsverkäufe pro Jahr zu gestatten. Da die Vernehmlassung gezeigt habe, dass die Vorstellungen der Ausgestaltung der Ladenöffnungszeiten sehr weit auseinander gehen, wird die parlamentarische Beratung der FDP Motion in der Wintersession 2019 abgewartet