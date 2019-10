Jetzt wird auch das Zibelegässli zur Baustelle

Seit über zwei Jahren ist die Berner Rathausgasse wegen Leitungssanierungen eine Langzeitbaustelle. Im August kam zudem in den oberen Teil der Gasse ein Kran zu stehen – in sechs Meter Höhe auf einer Stahlkonstruktion. Die Installation wurde nötig, weil die Liegenschaft am Kornhausplatz 7 während der nächsten zwei Jahre saniert wird. Gemäss Plänen der privaten Bauherrschaft und der Stadt müsste der mächtige Kran derzeit von einer Plattform umgeben sein, die ebenfalls in sechs Meter Höhe von Fassade zu Fassade reicht.