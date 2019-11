ISC-Club gewinnt Förderpreis

Bereits zum dritten mal zeichnen die Migros-Kulturprozent und die Fondation Suisa Schweizer Clubs Schweizer Clus aus, um ihnen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen . In diesem Jahr geht der Hauptpreis von 20'000 Franken an den Berner ISC-Club. Ebenfalls 10'00 Franken erhält das Bieler Le Signe und der Badener ClubRoyal. Le Rez/Usine in Genf und SAS in Delémont erhalten je 5’000 Franken.