In der Aare landet immer mehr Müll

Sonnenbrillen, Mobiltelefone, Fingerringe, Buddhastatuen – die Liste an Gegenständen, die die Sanitätspolizei Bern aus der Aare zieht, ist lang. Ein kleiner Einblick in das Sammelsurium an Dingen, die im Fluss liegen, findet sich im Keller der Blaulichtorganisation. An der Murtenstrasse in Bern, dort, wo Tauchanzüge und Pressluftflaschen in den Schränken stehen, hängen zwei Holzregale an der Wand. Hier stellen die zehn Taucher der Truppe alles Spezielle aus, was sie in der Aare gefunden haben.