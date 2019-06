Im Kolosseum

Operndirektor Xavier Zuber sagt es nach der Berner Boxnacht: «Boxen hat viel gemeinsam mit dem Theater. Das ist echt, das ist live. Die Kämpfer entblössen sich, das Publikum sieht alles – und: Man muss weitermachen, immer weitermachen. Fantastisch!» Zuber outet sich als grossen Boxfan und erzählt, wie er sich auch früher in Basel immer wieder Kämpfe angesehen hat.

«Kultur im Ring»

Tatsächlich ist es gerade diese Verletzlichkeit, die ein Boxkampf beim Zuschauen zum Erlebnis und zum Mysterium macht. Irgendwie wünscht man sich, dass Blut fliesst, gleichzeitig bangt man um die Menschen in diesem von Scheinwerferlicht grell ausgeleuchteten Ring. So ist die Frage eben nicht, ob ein Theater der richtige Ort dafür ist, einen Boxmatch zu zeigen. Vielmehr wundert man sich, warum das nicht öfter so stattfindet. Xavier Zuber meint: «Wenn es der Spielplan zulässt, gern wieder.»

Drei Jahre hat Boxpromoter Leander Strupler warten müssen, bis es im Stadttheater einen freien Abend gab und er seinen lang gehegten Traum, dort boxen zu lassen, verwirklichen konnte. «Kultur im Ring» heisst sein Konzept, das Boxen und Kultur an ungewöhnlichen Orten vereint. So veranstaltet Strupler seit ein paar Jahren auch die Boxing Days im Kursaal. 2016 liess er im Kubus von Konzert Theater Bern auf dem Waisenhausplatz kämpfen – mit integrierten Theaterelementen.

Und jetzt, am Samstagabend also: «Boxen statt Theater» vor fast vollen Rängen. So viele kurze Hosen hat man im Berner Stadttheater wohl noch nie gesehen. Hinter und vor der Bühne sitzt das boxaffine Publikum, mitgereiste Fanclubs skandieren die Namen ihrer Idole.

Im ersten Rang ist schon mal das eine oder andere Hemd und glänzender Schmuck auszumachen. Im zweiten ist das Volk durchmischter – tatsächlich trägt dort jemand mit Plüsch verzierte Badelatschen. Im dritten Rang hängen die meist Jüngeren an den Smartphones und knabbern unbeeindruckt M&Ms.