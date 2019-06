«Ich streike für die arabische Frau»

Sie kippt einen grosszügig gehäuften Löffel Kaffeepulver in die Kanne auf dem Herd und fragt: «Sie wollen also über den Frauenstreik sprechen?» Zaher Al Jamous klingt ein bisschen belustigt, herausfordernd fast. Die 41-jährige Journalistin und Mutter von drei Kindern ist vor vier Jahren aus Syrien in die Schweiz geflüchtet, vor einer Woche ist die Familie von Bern an den Wohlensee gezogen.