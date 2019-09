Hoarau spielt sein bisher grösstes Konzert

Im Bierhübeli wird der 35-Jährige sein bisher grösstes Konzert geben. Auch wenn er wöchentlich vor mehreren Zehntausend Menschen im Stadion Fussball spielt, sei Hoarau vor Konzerten viel nervöser, verrät Strupler.

Fussballer und Musiker zugleich?

Die Hoffnung, dass man Guillaume Hoarau in Zukunft regelmässiger auf der Bühne sehen wird, muss Strupler im Keim ersticken. Das Thema sorge beim Klub stets für grosse Diskussionen. «Hoarau ist der Leistungsträger seines Verein. So lange er Tore schiesst und YB siegt, ist alles ok. Der Klub befürchtet jedoch Kritik an Hoaraus Musikauftritten, falls YB mal einen unerwarteten Misserfolg einstecken müsste», sagt Strupler. So findet das Konzert im Bierhübeli zu Beginn der Winterpause statt.

Am 10. Oktober macht YB jedoch eine Ausnahme. Dann spielt Hoarau in der Mühle Hunziken. Das Konzert war innert 200 Minuten ausverkauft und stellte damit einen neuen Rekord auf. Dieser wurde jedoch mittlerweile geschlagen. Beim Zusatzkonzert von Patent Ochsner am 20. Oktober in der Mühle Hunziken waren innert zwei Minuten alle Tickets weg. Ob Hoarau diese Zeit bei den Ticketverkäufen für seinen Gig im Bierhübeli unterbieten kann?

Ticket gibts ab heute Freitag ab 9.00 Uhr via Ticketcorner.