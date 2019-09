«Hierbei geht es um viel mehr als nur um die Wissenschaft»

Mario Botta, Sie als Stararchitekt entwarfen die neue Sternwarte auf der Uecht. Wieso?

Als mich Frau Blaser anrief, war ich sofort neugierig. Es ist ein Abenteuer, ein wenig wie in der Liebe – man weiss nicht, wo man landen wird. Die Sternwarte hat mich auch interessiert, weil ich nicht oft für ein so positives Projekt angefragt werde. Also reiste ich nach Niedermuhlern und habe mir die Gegend angeschaut. Als ich dann erfuhr, dass sich auch die Universität Bern daran beteiligt, dass es also nicht nur Amateure sind, war ich voll und ganz überzeugt.