Haus der Religionen erhält neue Leiterin

Wie das Haus der Religionen am Dienstag mitteilte, ist Karin Mykytjuk-Hitz derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für empirische Religionsforschung der Universität Bern tätig. Dort arbeitet sie in der Forschung, im Management und in der Lehre.

Sie ist Gründungsmitglied und Präsidentin des Vereins WissensWert Religion. Mykytjuk-Hitz (Jahrgang 1980) hat in Freiburg im Hauptfach Religionswissenschaften mit Schwerpunkt Islam und in den Nebenfächern Menschenrechte und Demokratie sowie Umweltwissenschaften studiert. Die Schweizerin lebt in Bern und ist verheiratet.

70 Bewerbungen gingen nach Leutwylers Demission beim Haus der Religionen ein. Dort praktizieren acht Religionsgemeinschaften das Zusammenleben unter einem Dach und den Dialog mit der Öffentlichkeit. Das nach Angaben der Trägerschaft einzigartige Haus wurde Ende 2014 eröffnet.