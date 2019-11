Grossaufgebot probt in Bern-Belp den Ernstfall

Die Sanitätspolizei Bern ist ebenfalls mit einem grossen Aufgebot in Belp. Neben der Herausforderung, dreissig verletzte Personen gleichzeitig zu versorgen, beinhaltet die Übung für sie eine Premiere. Beim Erfassen der Patienten können die Sanitäterinnen und Sanitäter zum ersten Mal auf eine neue App mit Strichcode-Scanner zurückgreifen. Jonathan Zurbrügg von der Sanitätspolizei sagt, dass dadurch die elektronische Erfassung von Patienten in Zukunft vereinfacht werde. «Auch die Spitäler und die Polizei haben Zugriff auf das System, dies verbessert wiederum die Koordination», erklärt er. Im echten Einsatz steht die neue App allerdings erst ab nächstem Jahr.

Nicht nur der Flughafen wird beübt

Mit der Versorgung und dem Abtransport der Patienten endet das Übungsszenario am Samstagmittag. Die Übung beschäftigte rund 280 Rettungskräfte, Simulanten und Übungsleiter. Für sie steht nun das Retablieren und Auswerten an. Mehrere Experten haben die Beübten im Einsatz begleitet und halten ihre Beobachtungen in einem Bericht fest. Dabei ist nicht nur wichtig, ob der Flughafen Bern-Belp die Übung bestanden hat. Auch in den einzelnen Blaulichtorganisationen werden die Resultate nachbesprochen. Eines steht jedoch schon heute fest: Das Feuer ist gelöscht, die Passagiere sind gerettet.