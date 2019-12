Glück nach 29 Jahren

Einige Wochen geht es aber noch bis zur Pensionierung. Bis dahin stehen die beiden noch in ihrem Fachgeschäft. So wie an diesem Novembermorgen. Bernhard Lüthi stützt sich mit dem rechten Arm auf eine weisse Kunststofftheke im hinteren Ladenbereich. «Naturathek» steht darauf geschrieben.

«Unser Markenzeichen», meint er, dreht sich um und zeigt auf die grasgrünen Regale hinter sich. Darin sind viele kleine Fläschchen zu erkennen. Lüthi und sein Team stellen diese Heilmittel selber her und bieten so den Kunden eine Palette aus Pflanzenheilkunde, Spagyrik, Schüssler-Salzen, Homöopathie und Aromatherapie an.

Das Erfolgsrezept

Die Naturathek ergänzt das Sortiment seit dem Umbau der Drogerie 2011. Dabei sei das neue Therapiekonzept zum Herzstück der Drogerie geworden. Es ermögliche dem Drogerieteam, die Bedürfnisse der Kunden auf ganz persönliche Art und Weise abzudecken. «Wir können Produkte herstellen, die ganz auf die Kunden und ihre Beschwerden abgestimmt sind», sagt Lüthi.

Der direkte Austausch mit seinen Klientinnen und Klienten ist für Lüthi das, was seine Drogerie ausmacht und womit sie sich gegen die vielen anderen Angebote der Online- und Detail­handelkonkurrenz behauptet: «Durch unser Fachwissen können wir unsere Kundinnen und Kunden kompetent und vor allem so informieren, dass sie verstehen, was sie brauchen und kaufen. Und das auf eine sehr individuelle Art und Weise.»

Der Erfolg der Drogerie Lüthi überrascht auch Heinrich Gasser nicht. Der Leiter Medien und Kommunikation des Schweizerischen Drogistenverbandes weiss, was es braucht, um als kleiner Betrieb im Dschungel der grossen Detail- und Onlinehändler bestehen zu können: «Das Gespräch mit dem Kunden, die ganz persönliche Beratung, ist ein zentraler Aspekt.