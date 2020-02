Gesundheits-Rating: Bern ist Europas Nummer drei

Grund dafür sind die hohen Preise für Fitness-Abonnemente: Nirgendwo sonst in Europa kostet ein Abo im Schnitt mehr als in Bern. «Das ist nicht schlimm: Bern ist so gesund, da muss niemand ins Fitness», lässt sich Stadtpräsident Alec von Graffenried im «Blick» zitieren.

Untersucht wurden zehn Indikatoren wie Luft- und Wasserqualität, Grünflächen oder eben die Preise für Fitnessabos oder Früchte und Gemüse. In diversen Bereichen liegt Bern ganz vorne, etwa in Bezug auf die Luftqualität, die Lebenserwartung und den höchsten Anteil an Gesundheitsausgaben gemessen am Bruttoinlandprodukt.

Neben Spitzenreiter Kopenhagen ist auch Wien noch eine Spur besser bewertet als Bern. Am schlechtesten schneidet Baku, die Hauptstadt Aserbaidschans ab. Auch Bukarest (Rumänien) und Moskau (Russland) kommen bei der Studie nicht gut weg.