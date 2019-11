Gemeinderat unterstützt Bärenpark im Dorfwald

Damit bestätigt Schwarzenburg den ersten möglichen Standort für die drei geplanten Bärengehege des Tierparks Bern: Diese könnten im Dorfwald, zwischen Sense und Guggisbergstrasse, realisiert werden. Nach wie vor unklar ist der Standort in der Gemeinde Riggisberg. Dieser soll an den Infoveranstaltungen in der kommenden Woche bekanntgegeben werden.

Nach der Überzeugung des Gemeinderats bieten Schwarzenburg und der Dorfwald ideale Voraussetzungen zur Erweiterung des Bärenparks und mit der Dorfburgerkorporation stehe ein verlässlicher Partner zur Seite. Besonders die gute ÖV-Verbindung spreche für Schwarzenburg.

Am 27. und 29. November finden in Riggisberg und Schwarzenburg Informationsabende für die Bevölkerung statt. Dort werden das Konzept und mögliche Standorte für den Bärenpark im Gantrisch vorgestellt, wie es in einer Mitteilung von Gantrischplus vom Freitag heisst.