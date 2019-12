Gemeinderat plant Feuerwerk-Verbot in der Berner Innenstadt

In der Berner Innenstadt sollen keine Raketen oder andere Feuerwerkskörper mehr abgebrannt werden dürfen. Wer gegen das Verbot verstösst, riskiert eine Geldbusse bis zu 5000 Franken.

Der Gemeinderat hat ein entsprechendes Reglement zuhanden des Stadtrats verabschiedet, wie er am Donnerstag mitteilte. Das Parlament wird sich nächstes Jahr mit der Vorlage befassen.

An Silvester 2019 ist das Abbrennen von Feuerwerk also im Prinzip noch erlaubt. Allerdings sei das in der Innenstadt «wortwörtlich brandgefährlich», wie Sicherheitsdirektor Reto Nause im Communiqué zu bedenken gibt.

So kam es am vergangenen Silvester beim Münsterplatz nach einer lauten Böllerexplosion in der Menschenmenge zu panikartigen Szenen. Die Stadt plant deshalb für die anstehenden Feiertage eine Sensibilisierungskampagne unter dem Motto «Fiire statt füüre».