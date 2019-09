Gemeindebehörden «nicht unglücklich» über Kappelen-Schliessung

Nach seinen Informationen wird das Zentrum in zwei bis drei Monaten vorläufig geschlossen. Am weiteren Ausbau von 160 auf 270 Schlafplätze wolle der Bund aber offenbar festhalten. Die Plangenehmigung für den Erweiterungsbau wurde im Mai im Bundesblatt publiziert.

Auch an der Medienkonferenz des Staatssekretariats für Migration in Bern hiess es, der Aufbau der Strukturen gehe schweizweit plangemäss weiter. Am Ziel von insgesamt 5000 Betten halte man fest.

«Lyss vom Sachplan streichen»

Hegg erwartet nun vom Bund und Kanton, dass man das Lysser Waffenplatzareal endlich vom Sachplan Asyl streiche. Dort sei es immer noch als möglicher Standort für ein Bundesasylzentrum vermerkt. Dabei habe Lyss immer klar gemacht, dass zwei Zentren so nahe beieinander für die Gemeinde nicht in Frage kämen.

Das zweite Bundesasylzentrum in der Asylregion Bern befindet sich zurzeit im ehemaligen Berner Zieglerspital. Dabei handelt es sich aber um eine befristete Lösung.