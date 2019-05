Gemeinde Köniz kann am Rappentöri weiter planen

Die Parzellen für die Überbauung Rappentöri gehören der Gemeinde Köniz. Sie gibt sie im Baurecht ab. Zur Baurechtsabgabe an die Investoren können sich die Stimmberechtigten zu gegebener Zeit äussern.

Im Mai 2017 stimmten die Könizer Stimmberechtigten der Zone mit Planungspflicht zu. Dagegen gingen ursprünglich zwei Beschwerden ein. Eine wurde im Lauf des Verfahrens zurückgezogen. Die verbleibende lehnte die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion ab. Das Rappentöri ist in Köniz zentral gelegen und gilt als einer der wichtigsten Bausteine der Zentrumsentwicklung von Köniz.

Das Projekt trägt der Maxime Rechnung, an gut erschlossenen Orten im bestehenden Siedlungsgebiet verdichtet zu bauen. Am Rappentöri musste in früheren Zeiten nicht etwa Wegzoll bezahlt werden; der Name soll vielmehr auf das Wort «Raben» zurückgehen.