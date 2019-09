Gemeinde geht über die Bücher

«Das frühere Murtner Abwasserreglement gibt es seit 1997. Wir hatten damit nie grosse Probleme», sagte Schneider Schüttel. «Wir haben auf das gesetzt, was sich bewährt hatte.» Aebersold sagte: «Ich bin überwältigt von der Reaktion. Wir nehmen diese entgegen und schauen, was wir machen können.» Schneider Schüttel kündigte an, die Kerngruppe der Petitionäre zu einem Gespräch in die zuständige Kommission einzuladen. Zudem habe der Gemeinderat bereits mehrere Unterlagen zum Abwasserentsorgungsreglement dem Preisüberwacher zur Prüfung geschickt. «Nun schauen wir, was für eine Rückmeldung wir erhalten werden.»

Ende September sollen die Murtner ihre Abwasserrechnungen zugeschickt bekommen. Die Gemeinde habe diese bewusst im Hinblick auf diesen Infoabend zurückgehalten, so Schneider Schüttel. «Wir haben extra abgewartet, damit wir Ihnen unsere Überlegungen­ erläutern können.» Damit reagierte die Gemeinde auf drei Petitionen aus den Ortsteilen Jeuss, Salvenach und Courlevon. Die insgesamt über 560 Unterzeichner kritisieren darin, dass das Abwasser- wie auch das Trinkwasserreglement und die darin geregelten Grundgebühren zu hoch und ungerecht seien.