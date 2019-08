Gebäudeschäden gingen stark zurück

Die Gebäudeversicherung Bern (GVB) veröffentlichte am Mittwoch ihren Halbjahresbericht. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 ist die Gesamtschadenssumme dabei stark gesunken. Wegen des Sturmtiefs Burglind verzeichnete die GVB in der Vorjahresperiode noch Schäden in der Höhe von 71,4 Millionen Franken. Diese Schadenssumme ging 2019 um rund zwei Drittel zurück, auf noch 25,2 Millionen Franken.